Боец UFC сорвался на спарринг-партнере из-за грязного приема

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон Стриклэнд сорвался во время спарринга с Орландо Санчесом. Ролик доступен в Instagram.

Оба спортсмена боролись в стойке. Стриклэнд, известный по выступлениям в UFC, посчитал движение в исполнении соперника «грязным приемом» и пнул спарринг-партнера, назвав того «засранцем».

Санчес — чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Он спокойно отреагировал на удары Стриклэнда и не бросил бороться.

Стриклэнд вернется в октагон UFC 31 июля. Соперником американца станет Юрая Холл. Всего в активе Стриклэнда 23 победы при трех поражениях.