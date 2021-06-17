Определился первый участник плей-офф Евро

Сборная Италии первой обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В среду, 16, июня, команда во втором матче группового этапа турнира разгромила Швейцарию (3:0). Дублем отметился Мануэль Локателли, еще один мяч забил Чиро Иммобиле.

Благодаря этой победе итальянцы набрали шесть очков и теперь точно не опустятся в квартете A ниже второго места, которое дает право сыграть в 1/8 финала. Обойти итальянцев есть шанс у Уэльса, которому нужно обыграть соперника в очной встрече. Игра пройдет в воскресенье, 20 июня.

В первом матче на турнире сборная Италии обыграла Турцию. В той встрече собственные ворота поразил турецкий защитник Мерих Демираль. По голу забили Иммобиле и Лоренцо Инсинье.