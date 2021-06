Ким Кардашьян призналась в желании сбежать с собственной свадьбы

Звезда реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians («Семейство Кардашьян») Ким Кардашьян призналась, что чуть не сбежала с собственной свадьбы с бывшим мужем, экс-баскетболистом Крисом Хамфрисом. Об этом блогерша рассказала в интервью телеведущему Энди Коэну в спецвыпуске к финальному эпизоду шоу, который опубликован на сайте телеканала EOnline.

«Это было накануне, во время репетиции, — вспомнила мать знаменитого семейства Крис Дженнер. — Я просто поднялась наверх и сказала: "Слушай, если ты действительно не хочешь этого, ты не обязана это делать. Думаю, это плохая идея"».

Ким также отметила, что в день свадьбы чувствовала «давление»: она уже потратила контрактный гонорар на собственный свадебный спецвыпуск и не хотела «всех подводить». Кроме того, телезвезда боялась насмешек, которые обязательно последовали бы за таким решением.

«Я думала: мы снимаем это для телевидения. Если я сейчас сбегу, то прослыву сбежавшей невестой, и это звание прицепится», — сказала она.

Однако вскоре телезвезда пожалела о своем решении. В итоге, брак Кардашьян и Хамфриса продлился 72 дня, после чего пара подала на развод. Ким считает, что задолжала бывшему мужу извинения. Но признается, что с момента развода они виделись всего раз, и Хамфрис не хотел с ней разговаривать.

9 июня третий муж Ким Кардашьян Канье Уэст, с которым телезвезда развелась в феврале после семи лет брака, отметил свой день рождения в компании супермодели Ирины Шейк. Пару заметили во Франции во время прогулки по территории отеля. Источники американских СМИ подтверждают роман Уэста и Шейк, однако сами они никак ситуацию не комментировали.

