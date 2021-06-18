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Windows 11 оказалась медленнее Windows 10

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Изображение: 4PDA

Ранняя сборка Windows 11 оказалась медленнее актуальной версии операционной системы от Microsoft. Об этом сообщает издание HotHardware.

Специалисты медиа изучили ранний ISO-образ с Windows 11, выход которой должен состояться в конце июня. Журналистов интересовало, как изменилась производительность новой операционной системы и насколько она быстрее или медленнее Windows 10. Для тестирования авторы запускали синтетические тесты обеих ОС на двух компьютерах — Dell XPS 13 9300 с процессором Intel i7-1065G7 10-го поколения и Lenovo IdeaPad Slim 7 с чипом AMD Ryzen 7 4800U.

Тест Geekbench показал, что производительность Windows 10 и Windows 11 практически аналогичная, PCMark 10 продемонстрировал небольшое превосходство Windows 10 — особенно на компьютере Dell XPS 13 9300. В тесте Cinebench R23 результаты однопоточной обработки были довольно стабильными на обеих платформах, однако в многопоточном режиме старая ОС обошла новую. Бенчмарк 3DMark Night Raid продемонстрировал паритет операционных систем или незначительное превосходство Windows 10.

Единственный бенчмарк, по результатам которого новая ОС опередила актуальную, оказался Speedometer 2.0, проверяющий скорость работы веб-приложений. Здесь Windows 11 получила более 150 баллов, тогда как Windows 10 на всех компьютерах едва набрала 130 баллов.

Журналисты подытожили, что с точки зрения почти всех синтетических тестов актуальная операционная система оказалась производительнее новой. Проблемы со скоростью Windows 11 связали с «сыростью» сборки и некоторыми нюансами совместимости, которые будут исправлены после релиза продукта.

Анонс Windows 11 должен состояться 24 июня. Пользователи Windows 10, 8.1 и 7 получат обновление бесплатно.

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