Microsoft отреагировала на слив Windows 11

Microsoft призвала пользователей дождаться официального запуска новой операционной системы. Об этом говорится в Twitter-аккаунте корпорации.

Реагируя на слив дизайна Windows 11, представители американского IT-гиганта оставили в Twitter запись «Это только начало» (This is just the Start). Вероятнее всего, в послании зашифровано упоминание одной из отличительных особенностей интерфейса ОС семейства Windows — меню «Пуск» (Start по-английски).

По мнению пользователей в комментариях под публикацией, представители Microsoft неслучайно упомянули меню «Пуск». Согласно ранним инсайдам, соответствующий элемент управления операционной системы должен получить редизайн. Например, меню упростят, а находящиеся в нем окна программ получат закругленные углы.

Комментаторы из соцсетей по разному отреагировали на сообщение Microsoft. «Я только привык к Windows 10, пожалуйста, нет», — заметил пользователь под ником Mrluga. «Но Windows 11 уже полностью рассекретили!» — отметил пользователь под ником xanzuls.

Ранее старший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren) опубликовал видео, демонстрирующее дизайн интерфейса операционной системы Windows 11. Презентация нового поколения Windows состоится 24 июня.