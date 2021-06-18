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Раскрыты сроки улучшения погоды в Ялте

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Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Прекращения стихийного бедствия в Ялте стоит ожидать уже к концу дня 18 июня. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Лентой.ру».

«Сегодня к концу дня погода там будет налажена, дожди там ослабеют и прекратятся, и начиная с завтрашнего дня погода будет более комфортной: практически без осадков и более теплая», — сообщил эксперт.

Ранее была названа причина сильнейших дождей, выпавших за последние двое суток в Ялте. Виновником произошедшего объявили активный фронтальный раздел, связанный с «Черноморской депрессией». 18 июня в Ялте, где за шесть часов выпала месячная норма осадков, введен режим ЧС.

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