Раскрыты сроки улучшения погоды в Ялте

Прекращения стихийного бедствия в Ялте стоит ожидать уже к концу дня 18 июня. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Лентой.ру».

«Сегодня к концу дня погода там будет налажена, дожди там ослабеют и прекратятся, и начиная с завтрашнего дня погода будет более комфортной: практически без осадков и более теплая», — сообщил эксперт.

Ранее была названа причина сильнейших дождей, выпавших за последние двое суток в Ялте. Виновником произошедшего объявили активный фронтальный раздел, связанный с «Черноморской депрессией». 18 июня в Ялте, где за шесть часов выпала месячная норма осадков, введен режим ЧС.