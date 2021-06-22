В Госдуме сравнили российскую сборную с беспомощными котятами

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев сравнил российскую сборную на Евро с беспомощными котятами. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Парламентарий отметил, что у него много эмоций по поводу минувшего матча и подчеркнул, что ему стыдно за это. Он добавил, что в Российском футбольном союзе (РФС) думаю, что делать дальше, как спастись от позора и какие можно найти слова, чтобы оправдать столь неудачную игру.

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«Мне жалко ребят: они выглядели как беспомощные котята. Первую половину матча держались неплохо, а потом вы сами всё видели. Наши ребята не готовы биться на столь высоком уровне», — заключил Свищев.

Сборная России уступила Дании со счетом 1:4. Команда пропустила три мяча во втором тайме. Из-за неудачи в матче с датчанами Россия опустилась на четвертое место в группе B и лишилась возможности продолжить выступление на турнире.