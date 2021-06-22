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Авторитет пойдет под суд за управление криминалитетом в российском регионе

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Фото: СК РФ

В Тверской области 59-летний россиянин, обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии, хранении боеприпасов и управлении преступностью в регионе, пойдет под суд. Об этом во вторник, 22 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 7 сентября 2019 года представители криминалитета присвоили обвиняемому статус «положенец» (в криминальной иерархии представитель вора в законе, который имеет право принимать решения от его имени — прим. «Ленты.ру»). Используя этот титул он занимался сбором и хранением финансов уголовно-преступной среды (так называемый общак — прим. «Ленты.ру»), давал различные указания представителям криминалитета и строго следил за исполнением воровских законов, карая нарушителей и стимулируя преступное поведение.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о криминальном авторитете Касьяне. О его задержании сообщалось 20 июня 2020 года. Во время обыска в его жилье оперативники обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Уголовные дела в отношении обвиняемого расследовались по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ и 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»).

Первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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