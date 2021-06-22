В России заявили о готовящихся провокациях Украины при поддержке Великобритании

Подписанный накануне меморандум о морском сотрудничестве между Украиной и Великобританией имеет главную цель — «насолить России», о серьезных угрозах подобного сотрудничества для федерации не может быть и речи, однако это не исключает провокации. Такое мнение выразили военные эксперты в беседе с газетой «Взгляд».

Украина и Великобритания подписали меморандум о морском партнерстве, согласно которому страны спроектируют и построят военные корабли на территории двух государств и проведут реконструкцию имеющихся украинских судостроительных предприятий и возведут две новые базы ВМС Украины, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

В Киеве считают, что данный документ стал шагом в укреплении украинского флота, «который сталкивается с постоянной опасностью» в акваториях Черного и Азовского морей. Военный эксперт, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Максим Шеповаленко выразил мнение, что меморандум только подтверждает единую политику НАТО в отношении сдерживания России, а сам документ — «это еще не твердое обязательство», а лишь соглашение о намерениях.

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«Этим договором Великобритания заявляет о желании поддержать своих подопечных. Очевидно, Лондон начнет помогать со строительством кораблей, поскольку британцы прекрасно понимают: украинские ВМС существуют лишь номинально, серьезных боевых кораблей и вспомогательных судов у них нет», — уверен Шеповаленко.

По его словам, мест для строительства военно-морских баз в Украине не так много, если учитывать двойное назначение: для ВМС Украины и для захода судов дружественных республике стран. Первый узел это Одесса — Ильичевск (Черноморск), второй находится ближе к Крыму в районе Николаева, Херсона и Очакова, где ввиду мелководья могут располагаться лишь катера.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов считает, что строительство базы возможно в Мариуполе на берегу Азовского моря. Фролов также усомнился в том, что Великобритания будет реконструировать судостроительные предприятия Украины, поскольку у островного государства банально не хватит на это средств. Вероятно, считает аналитик, речь пойдет лишь о реконструкции нескольких цехов по строительству катеров. С ним согласен и Шеповаленко.

«Что там реконструировать? Даже в России многие комплексы после 90-х невозможно реконструировать. На мой взгляд, в меморандуме обозначено лишь пустое изъявление желания», — сказал замдиректора Центра АСТ, подчеркнув, что у Великобритании и Украины есть единая цель — «вывесить красную тряпку перед Россией».

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов предположил, если строительство кораблей и баз на Украине подразумевает создание противовеса России, «то на достижение этой цели Лондон денег жалеть не будет». Тогда Киев может начать строить военные корабли, «начинку» к которым обеспечит Великобритания.

«Это соответствует британским интересам. Их главная цель — как можно больше насолить России. Неважно, через Украину, Болгарию, Молдавию или через НАТО в целом, главное — конкуренция с Россией в этом регионе, — сказал Комоедов. — Я больше опасаюсь того, что они начнут строительство баз на Азове, откуда будет исходить угроза Крыму и России в целом. Да, это будет скорее всего мелкий, прибрежный катерный флот, но нервы он нам пощекочет».

В мае в порт Одессы заходил патрульный корабль Королевских военно-морских сил Великобритании HMS Trent (P224). В администрации порта заявили, что визит продемонстрировал поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и сотрудничество с украинскими военными. При этом, месяцем позже, 18 июня в Одессу прибыл британский эсминец HMS Defender.