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УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

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Frank Hoermann / Globallookpress.com

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило выездного гола в еврокубках. Об этом сообщается на сайте организации.

Изменения правил вступает в силу с квалификации клубных турниров УЕФА сезона-2021/2022. Теперь в случае равенства забитых и пропущенных мячей во встречах будут проходить овертаймы, а за ними серии пенальти.

В организации отметили, что с каждым годом тенденция независимости результатов от места проведения игры становится все более явной. Кроме того, в УЕФА отметили, что изменить правило просило большое количество тренеров, футболистов и болельщиков.

Отмененное правило действовало в еврокубках с 1965 года. Согласно ему, в двухматчевом противостоянии клубов при равенстве забитых мячей преимущество получает тот, кто забил больше голов в гостях.

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