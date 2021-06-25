Ученый предупредил о недопустимости увеличения интервала между дозами вакцины

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор», доктор биологических наук Александр Семенов предупредил о недопустимости увеличения интервала между первой и второй дозами вакцины против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам ученого, если между прививками пройдет до полутора месяцев, они становятся бессмысленными, может потребоваться третья или даже четвертая вакцинация.

«Прививаться вакциной, любой, с увеличенным интервалом в месяц или в полтора, особенно, если по собственному желанию, а не из-за медицинских противопоказаний, это не повод для того, чтобы беспокоиться, что по иммунной системе будет нанесен удар, а скорее это повод беспокоиться по тому поводу, что вы просто напрасно будете прививаться», — подчеркнул Семенов.

Он заключил, что интервал в две-три недели выбран не случайно, поскольку именно в этот промежуток иммунитет приходит в состояние повышенной готовности. Второй компонент вакцины позволяет ему «запомнить врага», с которым следует бороться. Если же увеличить срок, иммунная система «забудет» патоген.

Ранее профессор Сколтеха Георгий Базыкин заявил, что снижение смертности от COVID-19 произойдет не из-за эволюции вируса, а благодаря выработке частичного иммунитета у людей к коронавирусу. Он отметил, что вакцина от какого-либо варианта вируса SARS-Cov2 будет защищать человека, по крайней мере, от тяжелого течения заболевания с будущими вариантами.