Американский промоутер потребовал у Поветкина почти полмиллиарда рублей

Стало известно о финансовых претензиях американского промоутера Дона Кинга к российскому боксеру Александру Поветкину, который недавно завершил карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, Кинг судится с россиянином. Делом занимается Спортивный арбитражный суд (CAS). Американец намерен взыскать шесть с половиной миллионов долларов или почти полмиллиарда рублей.

По словам Рябинского, таким образом Кинг хочет получить компенсацию за отмену поединка между Бермейном Стиверном и Поветкиным. Схватка должна была состояться в декабре 2016-го. Однако тогда Поветкин был вынужден сняться с боя из-за положительного допинг-теста.

13 июня стало известно, что 41-летний Поветкин завершил выступления в профессиональном боксе. Российский тяжеловес сослался на проблемы со здоровьем.

Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. На профессиональном ринге он одержал 36 побед.