Диетологи назвали самые вредные напитки

Американские диетологи назвали самые вредные безалкогольные напитки. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Диетолог Холли Клеймер (Holly Klamer) советует избегать прохладительного напитка Mountain Dew, который производит компания PepsiCo. «Он не только содержит большое количество сахара, но и такие спорные консерванты и ингредиенты, как желтый 5 (пищевой краситель E102) и бензоат натрия», — утверждает она. По ее словам, на 350 миллилитров Mountain Dew приходится 46 граммов сахара. Это нарушает рекомендацию Американской кардиологической ассоциации: не более 36 граммов сахара в день для мужчин и не более 25 граммов в день для женщин.

Диетолог Тина Мариначчио (Tina Marinaccio) рекомендует отказаться от фраппучино — холодных кофейных напитков, которые продаются в Starbucks. «Любой и всякий фраппучино — это наихудший напиток», — говорит она. Самая опасная разновидность, по ее словам, — это двойной шоколадный фраппучино со сливками, содержащий 47 граммов сахара на стакан «гранде» (470 миллилитров).

Диетолог Хейди Моретти (Heidi Moretti) предупреждает о вреде диетических газированных напитков. «Автоматы с диетической газированной водой все равно добавляют сахарин, являющийся потенциальным канцерогеном, чтобы подсластить напиток, — объясняет она. — К сожалению, в этих напитках из автоматов также есть аспартам, который вредит кишечной микрофлоре».

Ранее сообщалось, что врачи и диетологи предупредили о вреде газированных напитков для мозга. Например, напитки с кофеином могут вызывать привыкание и негативно сказываются на сне, с сахаром — приводят к проблемам с памятью, а без сахара — повышают риск инсульта и деменции.