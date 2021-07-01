Российский флот проследит за фрегатом ВМС Италии в Черном море

Черноморский флот России проследит за итальянским фрегатом «Вирджинио Фазан» в водах Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО "Вирджинио Фазан" ВМС Италии, зашедшего 1 июля 2021 года в акваторию Черного моря», — приводит агентство текст пресс-релиза российских военных.

Ранее сообщалось, что американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross) вошел в воды Черного моря, чтобы принять участие в ежегодных многонациональных учениях Sea Breeze. Черноморский флот также поставил на контроль его действия в черноморской акватории.

Учения Sea Breeze-2021 начались 28 июня в Черном море и должны продолжиться вплоть до 10 июля. В них задействованы порядка пяти тысяч военных и больше 30 кораблей разных стран. Участниками военного мероприятия являются: Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и остальные страны-партнеры.