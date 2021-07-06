В Госдуме нашли применение зарплатам российских футболистов

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин нашел применение зарплатам российских футболистов. Его слова приводит ТАСС.

Депутат посчитал, что выплаты игрокам необходимо ограничивать и направлять на развитие детско-юношеского футбола. Он подчеркнул, что любой футбольный клуб в России не приносит заработка, а содержится за счет государственной корпорации или коммерческой структуры, которые должны задуматься о правильном распределении средств.

29 июня защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко предложил ввести в отечественном футболе потолок зарплат для молодых игроков. По его мнению, ради улучшения финансовых условий российские футболисты будут вынуждены ехать в Европу, и это положительно отразится на росте самих спортсменов.

Российская сборная вылетела с чемпионата Европы 2020 года после группового этапа. Команда потерпела два разгромных поражения и заняла четвертое место в своей группе.