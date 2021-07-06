«Монреаль» обыграл «Тампу» в финале Кубка Стэнли и сократил отставание в серии

Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» на своей площадке одержали победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвертом матче серии финала Кубка Стэнли и сократили отставание команды в серии до 1-3. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в Монреале на площадке «Белл-Центра». Первым голом отметились хозяева льда — на 16 минуте отличился Джон Андерсон. Баркли Гудроу из команды гостей сравнял счет под конец второго периода (38). В третьем периоде вперед снова вырвался «Монреаль» — голом в своем дебютном матче в финале Кубка Стэнли отметился российский защитник Александр Романов (49). Через пять минут равновесие восстановил форвард «Лайтнинг» Патрик Марун (54). Автором победного гола в овертайме стал оформивший дубль Андерсон.

Следующий матч серии состоится в «Амали-Арене» в четверг, 8 июля.