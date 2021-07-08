Российский мэр посоветовал комику Мусагалиеву не приезжать «ради безопасности»

Мэр Якутска Евгений Григорьев посоветовал российскому телеведущему и комику Азамату Мусагалиеву не приезжать в город после нашумевшего в сети юмористического видео. Об этом сообщило издание NewsYkt.

Мусагалиев выложил в TikTok фрагмент программы «Однажды в России», в котором пошутил про якутских женщин. Видео оскорбило якутов, и они попросили комика извиниться за сказанное. Мэр Якутска назвал шутку Мусагалиева крайне неудачной.

«Я могу твердо сказать, что Азамат Мусагалиев абсолютно неправ. Показал свой уровень юмора и прочего ниже плинтуса, и ему повезло, что он извинился. Надеюсь, мой народ принял эти извинения. Я же, очевидно, сделал об этом человеке выводы и считаю, что он поступил крайне некрасиво», — добавил Григорьев. По его мнению, такой юмор некорректен.

Чиновник посоветовал Мусагалиеву воздержаться от посещений Якутска «ради его же безопасности», так как после нашумевшего видео его там «не ждут».

Ранее Мусагалиев рассказал о постоянных ссорах с другом из КВН, Денисом Дороховым, после того как они ушли на ТНТ. По его словам, в период работы сценаристами на ТНТ у пары начались проблемы во взаимодействии.