Захарова обвинила Запад в цинизме из-за призыва не признавать «Спутник V»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призыв Франции не признавать в Европе «Спутник V» и другие российские вакцины от коронавируса. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

Захарова назвала высказывания французских властей неприемлемыми. «Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией», — заключила она.

Дипломат обвинила Запад в хладнокровии, цинизме и жестокости. По ее словам, власти Евросоюза стремятся увеличить свою прибыль и не задумываются о судьбах миллионов жителей планеты, которым нужна вакцина от COVID-19. «Люди, которым принадлежит авторство этих строк, не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы, равенства и братства», — подчеркнула Захарова.

Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон призвал страны Евросоюза отказаться от использования препаратов против COVID-19 из России, Китая и ряда других стран. «Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам», — заявил он.

5 июня директор итальянского научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя предположил, что медицинские власти Евросоюза одобрят российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в июле. В настоящий момент «Спутник V» проходит процедуру постепенной экспертизы Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).