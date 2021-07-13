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Путин выразил соболезнования президенту Ирака в связи с погибшими при пожаре

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Фото: Globallookpress.com
Путин выразил соболезнования президенту Ирака в связи с погибшими при пожаре в больнице

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему иракскому коллеге Бархаму Салеху в связи с 90 погибшими при пожаре в ковидном госпитале. Об этом говорится на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что в пожаре в госпитале южной провинции Икара Ди-Кар скончались не менее 40 человек. Предположительно пожар вызвал взрыв кислородных баллонов. На видео видно, что пламя объяло все корпуса здания. В здании оказались заблокированы десятки человек.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме президента.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке. На борту самолета находились 28 человек, все они погибли.

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