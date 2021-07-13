Бывший глава Коми Торлопов вышел на свободу условно-досрочно

Бывший глава Коми Владимир Торлопов, обвиняемый в мошенничестве и создании преступного сообщества, вышел на свободу условно-досрочно. Решение было принято Ухтинским городским судом, сообщает объединенная пресс-служба судов республики на странице во ВКонтакте.

Осужденный отбывал наказание в исправительной колонии ИК-29 в Коми и обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении. С учетом всех обстоятельств и материалов дела, а также при наличии положительных характеристик судья удовлетворил просьбу.

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Отмечается, что неотбытый срок составил один год, шесть месяцев и 19 дней. Постановление пока не вступило в законную силу.

По версии СКР, Торлопов создал организованное преступное сообщество и руководил им совместно со своим преемником на посту главы Коми Вячеславом Гайзером и другими высокопоставленными чиновниками администрации республики. Из материалов дела о коррупции в руководстве Коми следует, что в период с 2006 по 2015 год организованная группа совершала преступления с целью завладения госимуществом путем мошенничества. Также ее участникам вменяется легализация похищенных средств, которые под видом дивидендов выводились в офшоры.

Торлопов возглавлял регион с 2001 по 2010 год. На этом посту его сменил Гайзер, а сам он перешел в Совет Федерации в качестве представителя от исполнительной власти республики. 22 сентября Торлопов сложил с себя сенаторские полномочия.

