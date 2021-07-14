Россия предостерегла талибов от нападения на ее союзников

Россия ответит на любую попытку нападения талибов на ее союзников, нанесенный им урон будет чреват для движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) серьезными последствиями. Об этом афганских боевиков предостерег директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, передает РИА Новости.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Но когда талибы увидят, что любая попытка нанести урон безопасности наших союзников в Центральной Азии для них будет чревата большими потерями, если не потерей всего, тогда они ничего не будут делать и будут вести себя хорошо», — приводит агентство слова дипломата.

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В том же интервью Кабулов заявил, что «Талибан» может сыграть роль в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России) на территории Афганистана. Он также рассказал, что члены «Талибана» поклялись обеспечить безопасность российских дипломатов на территории генконсульства России в афганском Мазари-Шарифе.

По его словам, глава политического офиса «Талибана» в Катаре мулла Абдель Гани Барадар пообещал, что всем полевым командирам движения даны указания, чтобы «пылинки не упало» на территории генерального консульства России.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.

