«Спартак» обыграл «Рубин» в товарищеском матче со счетом 4:0

Московский «Спартак» обыграл казанский «Рубин» в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе красно-белых в Тушине и завершилась со счетом 4:0 в пользу московской команды. Забитыми мячами отметились полузащитник Виктор Мозес (с пенальти), нападающий Александр Соболев, хавбек Роман Зобнин и защитник Георгий Джикия.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, а «Рубин» — четвертое. В первом туре нового сезона команды встретятся друг с другом. Встреча пройдет в Казани 24 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.

