США выделят миллионы долларов на работу с молодежью Армении

Агентство USAID выделит пять миллионов долларов на работу с молодежью Армении

США выделят пять миллионов долларов на работу с молодежью Армении. Цели и задачи программы описаны в официальных документах на сайте Агентства США по международному развитию (USAID).

По мнению американских экспертов, в Армении назрела необходимость более активного вовлечения молодежи в коллективные действия, направленные на укрепление демократических ценностей и практик.

«Молодых людей будут мотивировать использовать свой творческий потенциал и гражданское самосознание для построения процветающего армянского общества, где каждый гражданин может влиять на государственную политику и привлекать правительство к ответственности», — сказано в программном документе агентства. Инструментами для достижения этих целей станут развитие гражданских навыков у молодых людей от 10 до 29 лет и их участие в программах неформального образования.

В докладе USAID подчеркнули, что в последние несколько лет армянская молодежь принимает активное участие в политической жизни страны. В частности, отмечается ее роль в событиях 2018 года, когда благодаря демократически настроенным армянам в стране произошла мирная смена власти.

Помощь американских фондов в Армении зачастую критикуется некоторыми политическими деятелями и гражданами страны. Они считают иностранную финансовую помощь способом вмешательства во внутренние дела государства. Во время предвыборной компании глава блока «Армения» и бывший президент страны Роберт Кочарян в случае победы на предстоящих парламентских выборах обещал покончить с деятельность фонда «Открытое общество», который финансирует американский бизнесмен Джордж Сорос.

В прошлом году схожую программу агентство USAID запустило на Украине. Тогда на реализацию программы «Национальная идентичность Украины через молодежную деятельность», которая предполагает развитие демократических ценностей, было выделено 38 миллионов долларов США. Главными целями были привлечение молодых украинцев к решению гражданских проблем и развитие плюрализма в обществе.