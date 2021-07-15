Бывший госсекретарь США пошутил об аномальной жаре в Москве

Спецпосланник президента США по климату Керри пошутил о жаре в России во время его визита

Спецпосланник президента США по климату, бывший госсекретарь США Джон Керри в интервью газете «Коммерсантъ» пошутил о рекордной жаре в России во время его визита.

Керри пошутил, что аномальная жара в Москве во время его визита в столицу была одной из целей поездки. «Это было частью моего плана», — заявил он.

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и спецпосланника президента США по климату Джона Керри состоялась 12 июля в Москве. В ходе переговоров российский министр подчеркнул, что оценивает визит американского представителя важным и позитивным сигналом для снятия международной напряженности и дальнейшего развития отношений между странами.

Такой подход соответствует духу состоявшегося саммита российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. В ходе своего визита Керри рассмотрит с представителями президента России вопросы изменения климата и устойчивого развития.

