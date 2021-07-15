За первое полугодие 2021 года россияне скупили элитную недвижимость в Сочи — спрос на подобные объекты вырос почти на 76 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2020-м. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Значительный рост спроса сегмент элитного жилья показал и в июне 2021 года. Количество запросов увеличилось на 81,5 процента в сравнении с аналогичным периодом в 2020-м и на 60 процентов относительно июня 2019-го.

Пик популярности премиальных лотов зафиксировали в начале 2021-го года. В январе спрос оказался на 52,5 процента выше, чем средний показатель за месяц в 2021-м и почти на 40 процентов выше, чем в среднем за месяц в 2020-м. Специалисты заметили, что в общей сложности в 2021 году спрос на элитные лоты в два раза превысил показатель 2019-го.

В январе 2021 года Skolkovo Realty зафиксировали, что спрос на элитную недвижимость в Сочи вырос на 20 процентов по сравнению с показателем декабря. В целом спрос на «элитку» в 2021-м оказался на 66 процентов выше показателя января 2020 года. Аналитики связали происходящее с активным развитием инфраструктуры, масштабными девелоперскими проектами и закрытыми границами.