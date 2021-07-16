Порье подарили подвеску в виде нокаутированного Макгрегора

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье получил в подарок подвеску в виде нокаутированного ирландца Конора Макгрегора. Об этом американец написал в Twitter.

Прислал украшение Порье американский YouTube-блогер Джейк Пол. Боец анонсировал, что вскоре выложит подвеску на аукцион. Вырученные средства Порье направит на благотворительность.

Поединок Порье и Макгрегора стал главным на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лас-Вегасе 11 июля. Схватку остановил врач: в концовке первого раунда ирландец оступился и сломал лодыжку. После ивента Макгрегору потребовалась операция. Как выяснилось позже, экс-чемпион UFC вышел на поединок с Порье с повреждением ноги.

Порье во второй раз вышел победителем из поединка с Макгрегором. В январе ему удалось нокаутировать ирландца. Кадр именно из этого противостояния использовался для фигурки Макгрегора на подвеске, изготовление которой и заказал Пол.

Впервые Макгрегор и Порье столкнулись в октагоне в 2014 году. Тогда победу праздновал ирландец.