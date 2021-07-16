Сотникова выложила фото в бикини и вызвала споры среди фанатов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова в Instagram выложила фотографию в бикини, чем вызвала споры среди пользователей сети.

На снимке спортсменка попозировала на пляже в Сочи, сидя на лежаке в белом купальнике и шляпе. «Я выбираю жить в кайф», — подписала пост она. В комментариях часть фанатов восхитилась фигурой фигуристки, другая часть посчитала, что заявления Сотниковой самонадеянны. «Судьба быстро проходит», «Хватит позировать грудью», — писали они.

В марте 2020 года Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка заявила, что выступать дальше на профессиональном уровне ей не позволяют проблемы со здоровьем. Она уточнила, что продолжит участвовать в ледовых шоу.

Сотникова первой из россиянок завоевала олимпийское золото в женском одиночном катании, это произошло на Играх 2014 года в Сочи. В ее активе также два серебра чемпионатов Европы.