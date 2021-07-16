Суд в Испании дал российскому хакеру из группировки Cobalt 4,6 лет тюрьмы

Хакер из России Денис Токаренко получил четыре года и шесть месяцев тюрьмы в Испании

Российский хакер Денис Токаренко, участник международной преступной группировки Cobalt, получил 4,6 лет тюрьмы в Испании, сообщает ТАСС со ссылкой на решение Национальной судебной коллегии Испании.

Суд отметил, что три года тюрьмы преступник получил за компьютерное мошенничество, а год и шесть месяцев — за участие в преступной группировке, фальсификацию официальных документов и отмывание средств. Также Токаренко обязали выплатить штраф в размере 6 миллионов евро.

В сообщении суда говорится, что Токаренко «создал вредоносную программу, с помощью которой он из своего дома в Аликанте заразил компьютеры банковских учреждений в разных странах мира». Так хакер смог удаленно управлять банкоматами для получения денег и в совокупности украл почти 5 миллионов евро.

Токаренко, который использовал в Испании фамилию «Катана» и фигугрировал в расследовании испанской полиции, как главарь хакерской группировки Cobalt, задержали в Мадриде в 2018 году. При этом источник в МВД России сообщал «Ленте.ру», что пойманный киберпреступник — высокопоставленный администратор опасной группы, но не ее предводитель.