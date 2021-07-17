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СМИ узнали об обсуждении Путиным и Байденом российских баз в Средней Азии

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Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
«Коммерсантъ»: Путин и Байден обсуждали базы России в Средней Азии

В рамках саммита, который прошел в Женеве 16 июня, российский лидер Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену совместную с Москвой координацию действий на афганском направлении. Он выступил с инициативой задействовать в практических целях российские базы в Таджикистане и Киргизии, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их информации, такое сотрудничество могло бы привести страны к обмену полученными данными, в том числе с использованием дронов.

В свою очередь спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отказался от комментариев изданию.

«Тема Афганистана обсуждалась на переговорах в Женеве», — цитирует РБК представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он не уточнил, обсуждались ли российские базы в Средней Азии.

Известно, что в Таджикистане находится 201-я российская военная база, гарнизон дислоцирован в городах Душанбе и Бохтар. Он является самым крупным военным объектом страны за ее пределами. В состав базы входят мотострелковые артиллерийские, разведывательные, зенитные ракетные и другие подразделения, а также авиагруппа.

В Киргизии в Чуйской области находится российская авиабаза «Кант», действующая с 2003 года. Там базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж после трехчасовой беседы президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о совместной работе Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

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