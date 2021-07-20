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Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля во вторник, 20 июля.

«Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим», — говорится в поздравлении российского лидера.

По его словам, ценности и идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой.

Ранее сообщалось, что мусульманам разрешили принести онлайн-жертвоприношение на Курбан-байрам. Кроме того, по случаю праздника в понедельник, 19 июля, в Адыгее был объявлен предпраздничный сокращенный день. Также выходной 20 июля объявили в Башкирии и Татарстане.

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