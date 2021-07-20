Ведущая «Квартирного вопроса» высказалась об особняке задержанного главы ГИБДД

Бывшая ведущая программы «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева оценила интерьеры особняка главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, которого задержали по подозрению в коррупции. Своим мнением Мальцева поделилась с «Газетой.Ru».

Комнаты коттеджа оказались богато украшены позолоченными элементами и лепниной. Мальцева назвала дизайн «обывательским представлением о богатстве» и отметила, что для создания гармоничных и красивых пространств требуются знания и строгая дисциплина.

«В противном случае мы имеем пространства, в которых тяжело находиться самим хозяевам — нарушенные пропорции, позолоченная ДСП, дикая смесь из элементов барокко и рококо, превратившаяся в кич и бутафорию. Зрелище ужасное и печальное, потому что и богатство, и бедность в нашем исполнении выглядят одинаково жутко. Это так же страшно, как и подъезды в наших многоэтажках, и многие-многие здания и территории в наших городах», — высказалась телеведущая.

О задержании Сафонова и ряда его подчиненных по делу об организации преступного сообщества ранее сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Вскоре у главы ГИБДД нашли особняк, в уборной которого оказался золотой унитаз и душевая кабина с позолоченными дверями. Эксперт предположил, что найденные в доме предметы интерьера могут стоить десятки тысяч евро.