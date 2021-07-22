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Россиянам раскрыли причины для лишения отпуска

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Фото: Pixabay

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталья Пшеничникова раскрыла россиянами причины, по которым они могут лишиться отпуска. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт напомнила, что по законодательству каждый сотрудник имеет право на отпуск согласно трудовому договору. Однако вызвать работника во время его отдыха можно по ряду исключительных причин, который носят вынужденный характер. Среди них специалист указала болезнь замещающего сотрудника, внезапную проверку налоговой инспекции, поломку технологического оборудования и другие.

Пшеничникова напомнила, что отзыв из отпуска возможен только с согласия сотрудника. «Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год», — подчеркнула она.

Эксперт заключила, что хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней, и работодатель обязан соблюсти это требования, отзывая работника во время его отдыха.

Ранее россияне рассказали об основных причинах, по которым они чаще всего берут отгулы. Выяснилось, что 44 опрошенных чаще всего отпрашиваются с работы ради визита к врачу. 22 процентам респондентов нужен отгул для присмотра за детьми. Плохое самочувствие поводом считают 20 процентов россиян. Еще 18 процентов могут пропустить работу из-за вызова мастера или из-за запланированной доставки.


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