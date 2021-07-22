Укупник расстроился из-за отмены штампов о браке и детях в паспортах

Композитор и певец Аркадий Укупник расстроился из-за новости об отмене штампов в паспортах о браке и наличии детей. Своими мыслями он поделился с изданием LIFE.ru.

В репертуаре музыканта есть популярная песня, в которой есть строчка «Я на тебе никогда не женюсь, я лучше съем перед загсом свой паспорт». Артист отметил, что решение властей об основном документе гражданина никому не повредит.

«Я думаю, сейчас — с введением QR-кодов, всяких личных кабинетов и вообще цифровизации — все идет к тому, что паспорта в таком виде вообще могут отменить. Мне будет жаль, если наш паспорт отменят», — заключил Укупник.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий добровольно ставить штампы в паспортах о регистрации брака и о детях до 14 лет.

Юристы, оценившие инициативу, предупредили, что отмена обязательных штампов в российском паспорте о браке и детях может повлечь за собой трудности при сделках с недвижимостью, а также при оформлении наследства. Специалисты сходятся во мнении, что с данным решением в правительстве поторопились, так как между ведомствами еще не отлажен оперативный обмен информацией о семейном положении граждан.

