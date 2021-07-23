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Песков уточнил функции вице-премьеров в федеральных округах

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Валерий Шарифулин / Reuters

Функции полномочных представителей президента в федеральных округах не изменились, вице-премьеры же будут курировать национальные проекты. Функции последних уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в пятницу, 23 июля.

«Здесь пересечения быть не должно. И никаких проблем быть не должно», — сказал он.

По его словам, кураторы от кабмина будут отвечать за реализацию в федеральных округах и отдельных регионах планов по национальным целям развития, а также новых инициатив. Между тем полпреды продолжат курировать работу силовых ведомств, социальную сферу, внутреннюю политику, административные вопросы, добавил он.

19 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов. Позже в этот день Песков сообщил, что вице-премьеры сосредоточиться на экономической повестке. В частности, они будут следить за эффективностью расходования бюджетов, также в их зоне ответственности — рост инвестиционной привлекательности территорий.

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