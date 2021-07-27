Россиян научили распознавать просроченные товары в магазинах

Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова в беседе с агентством «Прайм» научила россиян распознавать товары с истекшим сроком годности.

Как рассказала эксперт, в магазинах часто переклеивают этикетки на просроченных товарах, что является нарушением Федерального закона о защите прав потребителей и технического регламента о маркировке пищевой продукции. Например, мясная и сырная нарезка должна быть распродана в течение 12 часов, а при маркировке кондитерских изделий следует указывать не только дату, но и время выработки.

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Однако магазины часто, не желая нести убытки, переклеивают этикетки с указанием нового срока годности. Мясникова посоветовала россиянам просить продавца нарезать выбранную колбасу или сыр непосредственно при покупке. Выбирать лежащую на прилавке продукцию не стоит, поскольку неизвестно, сколько она там находится. Также следует обращать внимание на внешний вид нарезки.

Специалист подчеркнула, что если на упаковке наклеены две этикетки, то это значит, что продавец пытается продать просроченный товар. Также иногда в магазине перебивают дату фасовки и срок годности, нанесенный производителем. Поэтому при выборе товара следует обращать внимание на маркировку и при сомнениях обращаться в администрацию магазина и органы Роспотребнадзора.

Также Мясникова указала на то, что иногда магазины продают продукты с истекшим сроком годности по сниженным ценам, что является прямым нарушением законодательства, поскольку делать этого нельзя.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше экономить и меньше тратить на еду и одежду из-за роста цен в магазинах. Как заключили аналитики NielsenIQ, сейчас 71 процент россиян продолжает экономить: 68 процентов ограничивают себя в развлечениях, 67 процентов — в покупке новой одежды, 54 процента — в отпуске, а 46 процентов — в доставке готовых блюд и еды на вынос.