Россия
 
Последние новости
Посадивший самолет с Протасевичем диспетчер покинул Белоруссию вместе с семьей
Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен genius.com
В Госдуме предложили компенсировать россиянам затраты на газификацию
Назван ключевой фактор для восстановления экономики
Российский врач рассказал о влиянии COVID-19 на слух
Президент Туниса ответил на обвинения в госперевороте
Европа потеряет миллиарды евро из-за собственного закона
Финансист предостерег россиян от соблазна заработать на кешбэке
Россия ответила на заявление Польши о «спасении Европы» от «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян научили распознавать просроченные товары в магазинах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова в беседе с агентством «Прайм» научила россиян распознавать товары с истекшим сроком годности.

Как рассказала эксперт, в магазинах часто переклеивают этикетки на просроченных товарах, что является нарушением Федерального закона о защите прав потребителей и технического регламента о маркировке пищевой продукции. Например, мясная и сырная нарезка должна быть распродана в течение 12 часов, а при маркировке кондитерских изделий следует указывать не только дату, но и время выработки.

Однако магазины часто, не желая нести убытки, переклеивают этикетки с указанием нового срока годности. Мясникова посоветовала россиянам просить продавца нарезать выбранную колбасу или сыр непосредственно при покупке. Выбирать лежащую на прилавке продукцию не стоит, поскольку неизвестно, сколько она там находится. Также следует обращать внимание на внешний вид нарезки.

Специалист подчеркнула, что если на упаковке наклеены две этикетки, то это значит, что продавец пытается продать просроченный товар. Также иногда в магазине перебивают дату фасовки и срок годности, нанесенный производителем. Поэтому при выборе товара следует обращать внимание на маркировку и при сомнениях обращаться в администрацию магазина и органы Роспотребнадзора.

Также Мясникова указала на то, что иногда магазины продают продукты с истекшим сроком годности по сниженным ценам, что является прямым нарушением законодательства, поскольку делать этого нельзя.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше экономить и меньше тратить на еду и одежду из-за роста цен в магазинах. Как заключили аналитики NielsenIQ, сейчас 71 процент россиян продолжает экономить: 68 процентов ограничивают себя в развлечениях, 67 процентов — в покупке новой одежды, 54 процента — в отпуске, а 46 процентов — в доставке готовых блюд и еды на вынос.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам дали советы по употреблению арбуза
Россиянам назвали способы сэкономить на мобильной связи
Россияне стали экономить на товарах для дома
Россияне рассказали о нехватке иностранных продуктов
Названы способы сэкономить на покупке смартфона