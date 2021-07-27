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Песков прокомментировал решение США завершить военную миссию в Ираке

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Фото: Алексей Никольский / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы США Джо Байдена об уходе из Ирака, его слова передает РИА Новости.

Ранее Байден в ходе встречи в Белом доме с иракским премьером Мустафой аль-Казыми заявил о прекращении военных миссий армии страны в Ираке. Он отметил, что роль США ограничится помощью в тренировках военнослужащих и борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России организация).

«Безусловно, это ситуация, которая заслуживает повышенного внимания. Ситуация в Ираке другая, потому что остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников», — сказал представитель Кремля. Также он подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует мониторинга со стороны России.

По его словам, нужно внимательно наблюдать, чтобы к региональному потенциалу нестабильности не добавилась еще одна территория. Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Россия нацелена на развитие взаимоотношений с правительством Ирака.

На решение о выводе войск США из Ирака ранее отреагировали и в Госдуме. В частности, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что вывод американских войск из Ирака не является поводом для наращивания российской группировки в Сирии.

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