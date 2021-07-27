Матчи российских теннисистов на Олимпиаде прервал дождь

Матчи Олимпийских игр в Токио с участием российских теннисистов Анастасии Павлюченковой и Аслана Карацева прерваны из-за из-за обрушившегося на японскую столицу дождя. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Тайфун «Непартак» в ночь на 27 июля принес с собой в Токио дожди, которые продолжаются с редкими перерывами. Матчи на второстепенных кортах начались с опозданием в час.

На момент остановки Павлюченкова ведет 3:0 и 30:0 в первом сете матча третьего круга у испанки Сары Соррибес Тормо. Карацев выигрывает у француза Жереми Шарди во втором круге Олимпиады со счетом 3:2 (с брейком) и 40:0.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ранее высказался по поводу переноса матчей Олимпийских игр в Токио из-за тайфуна «Непартак». Он считает, что для российских теннисистов было бы лучше, если бы из-за непогоды организаторы отложили все матчи игрового дня.

«Из-за тайфуна все утренние матчи теннисного турнира были немного сдвинуты по времени, кроме игр на крытом центральном корте. Это, кстати, не так плохо для нас — ребята получили возможность передохнуть. Но было бы еще лучше, если бы [из-за тайфуна] был отменен весь день. Тогда бы удалось полностью восстановиться и отдохнуть», — заявил Тарпищев.

Тайфун «Непартак» в настоящее время продолжает движение по направлению к основной японской территории. Ожидается, что в ближайшее время он обрушится на северо-восточную часть главного острова Хонсю, где расположены префектуры Фукусима, Мияги и Иватэ, в которых проходят олимпийские состязания. Синоптики предупреждают о мощных ливнях и порывах шквалистого ветра.

Ранее стало известно, что пловец Евгений Рылов впервые за 25 лет принес России олимпийское золото по плаванию. Он одержал победу на дистанции 100 метров на спине, проплыв дистанцию за 51,98 секунды и установив таким образом рекорд Европы, и принес российской сборной пятое золото Олимпиады в Токио.