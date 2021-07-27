В России димедрол и «веселящий газ» включили в список одурманивающих веществ

Правительство России утвердило список одурманивающих веществ. В него вошли веселящий газ (закись азота), ксенон, смеси димедрола и доксиламина с этиловым спиртом, говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

«В соответствии с федеральным законом "Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемый перечень одурманивающих веществ», — уточняется в постановлении.

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, направленный на запрет использования физическими лицами закиси азота для целей, не связанных с медицинским применением. Согласно документу, не допускается производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, технического или промышленного применения. Кроме того, запрещается реализация и сбыт этой продукции.