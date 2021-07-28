На Шри-Ланке случайно нашли крупнейшее в мире скопление сапфиров, стоимость которого оценивают в 100 миллионов долларов. Рабочий заметил породу, копая колодец у дома продавца, торгующего драгоценными камнями. Вес найденных сапфиров достигает 510 килограммов или 2,5 миллиона каратов, передает BBC.

Сапфиры обнаружили на заднем дворе у торговца драгоценными камнями, который в целях безопасности скрыл точное местонахождение дома и представился как мистер Гэмидж, скрыв полное имя. Он немедленно сообщил местным властям о находке.

Чтобы очистить камни от грязи и других примесей, потребовалось года. После этого скопление получилось проанализировать и сертифицировать.

«Я никогда раньше не видел настолько большого экземпляра. Вероятно, он сформировался около 400 миллионов лет назад», — подчеркнул геммолог Гамини Зойса. Найденный сапфиру назвали Serendipity («Интуиция»).

Эксперты допускают, что качество сапфиров в скоплении может оказаться невысоким, хотя он и получил высокую оценку в каратах

«Это особый образец звездчатого сапфира, возможно, самый крупный в мире. Учитывая размер и его стоимость, мы полагаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи», — отметил глава Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки Тилак Вирасингхе.

Ранее мужчина пошел в парк после проливного дождя и нашел крупный алмаз в 4,49 карата.