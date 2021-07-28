Россия
 
Последние новости
Кремль прокомментировал слова Байдена о «проблемах Путина»
Российские власти отказались провоцировать дефицит сигарет
Звезда «Красоты по-американски» употребляла метамфетамин в школе
Лесные пожары в Турции добрались до Антальи
Кипр оставил Россию в красной зоне по эпидемиологическому риску
На Украине четыре человека погибли при падении самолета на жилой дом
Песков рассказал о контактах Путина с Обамой и Бушем
Популярный бренд изобрел способ не покупать детям новые брюки каждый год
Десять полицейских сели на 56 лет за задушенного во время пыток россиянина
Кремль оценил поведение захотевшего выгнать иностранного журналиста Медведева
Новости партнеров
Прослушать новость

Шойгу назвал действия США в Афганистане работой «плохого дрессировщика»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе двусторонних переговоров с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в Душанбе оценил действия США в Афганистане. По его словам, их работа похожа на «плохого дрессировщика из заезжего цирка». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Действия США на фоне текущего обострения обстановки в Афганистане, к сожалению, напоминают поведение плохого дрессировщика из заезжего цирка», — цитирует источника агентство.

По данным агентства, Шойгу также отметил, что при возникновении угрозы неповиновения «подопечных» американцы «сбежали из клетки», а теперь наблюдают «грызню» оставшихся участников представления. Кроме того, российский военный министр подчеркнул, что в Минобороне готовы к любому развитию ситуации.

«Но надеемся, что конфликтующие силы в Афганистане сумеют найти точки соприкосновения и стабилизировать обстановку в интересах мирного развития страны», — добавил Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что Россия готова оказать любую помощь Таджикистану в связи с событиями в Афганистане, где произошел всплеск активности террористов на фоне вывода войск НАТО и США из страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Шойгу заявил о принятии «надлежащих мер» из-за усиления боевиков в Афганистане
Шойгу назвал последствия попыток США разместить военные базы в Центральной Азии
Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут учения из-за ситуации в Афганистане