Шойгу назвал действия США в Афганистане работой «плохого дрессировщика»

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе двусторонних переговоров с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в Душанбе оценил действия США в Афганистане. По его словам, их работа похожа на «плохого дрессировщика из заезжего цирка». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Действия США на фоне текущего обострения обстановки в Афганистане, к сожалению, напоминают поведение плохого дрессировщика из заезжего цирка», — цитирует источника агентство.

По данным агентства, Шойгу также отметил, что при возникновении угрозы неповиновения «подопечных» американцы «сбежали из клетки», а теперь наблюдают «грызню» оставшихся участников представления. Кроме того, российский военный министр подчеркнул, что в Минобороне готовы к любому развитию ситуации.

«Но надеемся, что конфликтующие силы в Афганистане сумеют найти точки соприкосновения и стабилизировать обстановку в интересах мирного развития страны», — добавил Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что Россия готова оказать любую помощь Таджикистану в связи с событиями в Афганистане, где произошел всплеск активности террористов на фоне вывода войск НАТО и США из страны.