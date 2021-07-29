«ВКонтакте» отчиталась о росте выручки и аудитории в 2021 году

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги второго квартала 2021 года в рамках финансовой отчетности Mail.ru Group и отчиталась о росте выручки и аудитории за указанный период. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Компания показывает уверенный рост: выручка увеличилась на 35 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года», — говорится в отчете. Также во втором квартале 2021 года средняя ежедневная аудитория социальной сети в России выросла на один процент год к году и составила 47 миллионов пользователей, а количество российских пользователей в месяц составило 72 миллиона.

Отмечается, что «ВКонтакте» остается лидером среди социальных сетей в России. По данным Mediascope, ежедневно ее посещают 47 процентов российских интернет-пользователей, при этом ежемесячный охват рунета достигает 75 процентов.

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Также социальная сеть продолжает расширять экосистему своих сервисов и наращивать их аудиторию. Так, во втором квартале 2021-го количество мини-приложений выросло на 74 процента за год и достигло 34 200, а многообразие сервисов мотивирует людей чаще использовать платформу. Месячная активная аудитория VK Mini Apps превысила 38,4 миллиона, что на 28 процентов больше, чем годом ранее. Ежедневная активная аудитория выросла на 60 процентов и достигла 5,1 миллионов. Наибольшей популярностью пользуются сервисы «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», «Объявления ВКонтакте», «Здоровье ВКонтакте», «VK Работа» и AliExpress. Ежемесячно каждым из этих мини-приложений пользуется больше миллиона пользователей.

Кроме того, активный рост показывает сервис «Клипы», его аудитория за год выросла в 2,5 раза — ежедневно короткие ролики смотрят 20 миллионов человек, а время, проводимое пользователями в «Клипах», выросло на 36 процентов с начала года. Также на 11 процентов к году во втором квартале 2021-го выросла аудитория мобильных игр.

В компании напомнили, что впервые в истории социальных сетей «ВКонтакте» добавила в приложение голосового помощника — «Марусю», которая становится одним из важных объединяющих элементов всей экосистемы. «ВКонтакте» продолжит активно инвестировать в стратегические направления и развивать их, добавили в пресс-службе.