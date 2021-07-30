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Китайцы набросились на японского спортсмена с оскорблениями из-за Олимпиады

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Дайки Хашимото
Дайки Хашимото
Фото: Mike Blake / Reuters

Японский спортсмен, победивший сборную Китая на Олимпийских играх в Токио, подвергся шквалу оскорблений в социальных сетях. На него набросились китайские пользователи, сообщает телеканал CNN.

Речь идет о 19-летнем Дайки Хашимото, который выиграл золото в финале мужского многоборья по гимнастике. Он стал самым молодым гимнастом в мире, когда-либо выигрывавшим эту медаль.

Китайские болельщики усомнились в справедливости судей и обвинили их в фаворитизме по отношению к Японии. Международной федерации гимнастики (FIG) даже пришлось опубликовать заявление, где они объяснили оценку Хашимото, включая подробный список недостатков его опорного прыжка.

Сначала китайские болельщики обсуждали победу японца в местных соцсетях, однако вскоре обошли систему фильтрации контента в КНР под названием «Великий китайский файрвол». Он подмечал цензуру и блокировал доступ к Twitter и Instagram. Уже там пользователи продолжили засыпать спортсмена гневными комментариями, отмечая его почти в каждом оскорбительном посте. Многие называли Хашимото «национальным унижением Японии», другие обвиняли его в краже китайской золотой медали.

Это не первый случай национальной ярости, обрушившейся на японских спортсменов. Ранее японские игроки в настольный теннис Мима Ито и Джун Мизутани также подверглись нападкам со стороны китайских пользователей соцсетей. Пара с небольшим отрывом обыграла китайскую команду и завоевала первую в истории золотую медаль в смешанном парном разряде.

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