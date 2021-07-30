Британские автомобилисты проиграли пешеходам

В Великобритании автомобилисты проиграли в борьбе за приоритет на дорогах. Министерство транспорта (Department for Transport (DfT)) подготовило новые правила, по которым за пешеходами и велосипедистами закрепляется главенствующее право на безопасное перемещение по спорным участкам улиц, а машины должны их пропускать, пишет The Guardian.

Изменения в Правилах дорожного движения (Highway Code) Великобритании вступят в силу осенью 2021 года. Пешеходы будут пользоваться приоритетом на перекрестках, также на улицах страны появятся новые знаки для автомобилистов о запрете превышения скорости. Меры направлены на повышение безопасности людей. Кроме того, власти нацелены простимулировать развитие экологичного способа передвижения — езды на велосипеде и пеших прогулок. На реализацию инициативы по созданию «иерархии участников дорожного движения», а также другие инфраструктурные реформы потратят около 338 миллионов фунтов стерлингов (471 миллион долларов).

«За последний год мы поняли, что езда на велосипеде и ходьба — отличные способы оставаться здоровыми, уменьшать заторы на дорогах и вносить вклад в защиту окружающей среды от глобального потепления. Тенденция сохранится, а дороги станут еще комфортнее. Пешеходы представляют наименьшую опасность на улице, но при авариях страдают больше остальных. Новые правила помогут восстановить баланс между участниками движения», — пояснил министр транспорта Грант Шэппс (Grant Shapps).

Ранее жители Великобритании обратились к правительству с просьбой снизить разрешенную скорость езды для автомобилистов во всех городах страны по аналогии с правилами, которые уже ввели в Лондоне с 2020 года. Пешеходы настаивают, что будут в безопасности только в том случае, если машины начнут перемещаться не быстрее чем 20 миль в час (32 километра в час).