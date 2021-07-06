Американских школьников пересадят на велосипеды

Детей в столице штата Нью-Мексико США пытаются пытаются массово пересадить на велосипеды. Для этого американские власти реализуют отдельную программу по созданию безопасных дорожек и троп, пишет Associated Press.

В городе Санта-Фе запустили пилотную инициативу Safe Routes to School по развитию велосипедных и пешеходных маршрутов, которая позволит школьникам самостоятельно добираться до учебных заведений, улучшить здоровье и повысить физическую активность. На снижение рисков травм подрастающего поколения на дорогах потратят грант в 300 тысяч долларов и дополнительные средства из федеральной организации по планированию транспортного движения в США. Власти наймут экспертов, которые дадут рекомендации по улучшению троп, тротуаров и пешеходных переходов по городу с точки зрения их расположения, наличия информационных предупреждений, качества проездов.

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Инициатива постепенно охватывает и другие города США. Исследование 2015 года показало, что чем дольше действовали специальные программы по безопасным маршрутам до школы, тем чаще дети начинали ездить на велосипедах и ходить до учебных заведений пешком.

В пандемию развитие велосипедного движения в Европе и США приобрело новые масштабы. Помимо того, что транспорт обеспечивает спортивную нагрузку, полезную для здоровья, он позволяет быть мобильным в условиях коронавирусных ограничений. Власти американского Сан-Франциско ради велосипедистов перекрыли главную автомагистраль города. Самым удобным для езды на двухколесном транспорте российским городом-миллионником в начале июля признали Уфу.