В Британии сообщили о тревоге из-за российских подлодок в Атлантике

Российские подводные лодки выполняют необычные глубоководные операции в Атлантическом океане, что вызывает у военных западных стран тревогу. Об этом сообщил со ссылкой на эксперта британский таблоид The Sun.

Сообщается, что подлодки погружаются глубже, чем это происходит обычно — более чем на 500 метров против обычных 400. Военный эксперт Брюс Джонс (Bruce Jones), с которым общалось издание, утверждает, что российская сторона своими действиями обозначает эскалацию напряжения между Россией и Западом.

«Их последние действия могут быть направлены на то, чтобы подразнить НАТО, заставить страны блока понервничать», — отметил эксперт.

10 мая атомная подводная лодка США совершила заход в гражданскую гавань Тромсе на севере Норвегии. Норвежские политики тогда испугались войны России и США, которая якобы может начаться из-за приближения войск НАТО к российским границам.