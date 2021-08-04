Звезда Comedy Woman раскрыла подробности свадьбы с итальянцем

Российская актриса, бывшая участница шоу Comedy Woman Марина Федункив раскрыла подробности свадьбы с итальянцем Стефано Маджи (Stefano Maggi). В интервью StarHit она заявила, что церемония пройдет в ее день рождения, 27 августа.

Артистка отметила, что торжество состоится в Москве. По ее словам, праздник «будет максимально международным», никаких отсылок к России и Италии не планируется. «Мы подумали, что хотим, чтобы все приглашенные расслабились, получили максимум позитивных эмоций, поэтому не стали делать много традиционных свадебных конкурсов», — поделилась Федункив.

Звезда Comedy Woman рассказала, что гости церемонии увидят фрагмент ее сольной концертной программы. Также на свадьбе выступят ее друзья-артисты. «Посмотреть яркие моменты праздника можно будет на канале "Пятница!", где снимут целый фильм про мою свадьбу в рамках шоу "Четыре свадьбы"», — уточнила Федункив.

Ранее актриса прокомментировала слухи о нетрадиционной ориентации ее нового мужа. Фендукив заявила, что у нее много друзей-геев, и если бы она действительно хотела выйти замуж за такого мужчину, то давно бы уже это сделала.

О замужестве Федункив стало известно 26 июля. В окружении артистки рассказали, что она узаконила отношения с 37-летним итальянцем. У Маджи есть свой бизнес, последние несколько лет он живет и работает в России.