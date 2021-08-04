Нурмагомедов узнал о сопернике Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов узнал имя соперника другого россиянина Федора Емельяненко на первом турнире Bellator в Москве. Об этом сообщает Sport24.

32-летний Нурмагомедов признался, что уже знает имя следующего оппонента тяжеловеса, но отметил, что обнародование с его стороны было бы неверным шагом. При этом он поделился мнением об уровне неназванного бойца. По словам Нурмагомедова, Емельяненко достался непростой соперник.

Нурмагомедов отметил, что хотел бы для Емельяненко легкого соперника для поединка при родных трибунах. «Чтобы вышел и вырубил у себя дома. Потому что возраст немаленький, и не хочется, чтобы Федор дрался с молодыми львами», — добавил он.

Емельяненко вернется в клетку 23 октября. Также на турнире выступят представители команды Нурмагомедова.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce и Bellator. Нурмагомедов завоевывал чемпионский пояс в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и становился лучшим в организации без учета весовых категорий.