«Роскосмос» назвал некрасивым перенос запуска Starliner к МКС

Тяжелая ракета Atlas 5 с космическим кораблем Starliner без экипажа 3 августа не стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США) из-за выявленной технической неисправности, сообщает НАСА в Twitter.

«Наша команда провела включение клапанов двигательной системы сервисного модуля [корабля] и возьмет паузу, позволяющую собрать данные для следующих шагов», — говорится в сообщении корпорации Boeing.

Комментируя данную ситуацию, руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко назвал некрасивой ранее имевшую место попытку связать перенос запуска Starliner с российским многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ) «Наука». «Но вот чего понять не получается, так это попыток НАСА и Boeing при наличии серьезных проблем обвинять в переносе российский модуль "Наука". При том, что на космодроме стояла плохая погода, а корабль и ракету вернули обратно в цех вертикальной сборки, чего бы не сделали, если перенос действительно произошел из-за "Науки". Некрасиво это», — написал Устименко в Telegram.

4 августа Starliner должен был пристыковаться к Международной космической станции (МКС), а 9 августа — отстыковаться и спустя четыре часа приземлиться на полигоне Уайт-Сэндс (Нью-Мексико).

В июле РИА Новости со ссылкой на американское космическое агентство сообщило, что НАСА приняло решение о переносе тестового запуска Starliner на МКС из-за ситуации с «Наукой». В «Роскосмосе» отказались считать причиной переноса пуска данного космического корабля инцидент с МЛМ.

Предыдущий раз Starliner пытался улететь (также без экипажа) к МКС в декабре 2019 года. Данная попытка оказалась неудачной. Из-за сбоя в программном обеспечении Starliner не достиг МКС, но сумел успешно вернуться на Землю.

Данный многоразовый космический корабль рассчитан на доставку до семи человек на МКС. На околоземной орбите в составе МКС 13-тонный Starliner способен находиться до 210 суток, в беспилотном автономном полете — около трех суток. Диаметр космического корабля составляет 4,56 метра, высота — 5,03 метра, что превышает габариты командного модуля Apollo, отправившего первых людей к Луне. Одна капсула Starliner допускает до десяти запусков в космос. Приземление космического корабля проводится на сушу и предполагает использование теплозащитного экрана, парашютной системы и подушки безопасности. Головным разработчиком Starliner является компания Boeing.

В настоящее время людей на МКС доставляют российские одноразовые космические корабли «Союз МС» и американские многоразовые Crew Dragon.