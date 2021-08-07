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Больше полусотни детей госпитализировали с поезда Мурманск — Адлер

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Число детей, госпитализированных с признаками отравления кишечной инфекцией с поезда МурманскАдлер, увеличилось до 56. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Краснодарского края.

По данным источников агентства, все пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Их доставили в медучреждения Апшеронского, Туапсинского и Белореченского районов с диагнозом «функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта». Сейчас всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следователи предполагают, что дети отравились во время ужина в вагоне-ресторане. Сообщается, что вечером они ели рис, курицу и салат. Первые жалобы на состояние здоровья появились около полуночи, у детей начались рвота и жидкий стул. Сотрудника кухни этого вагона-ресторана отстранили от работы решением Роспотребнадзора.

Утром 7 августа стало известно, что у детей, ехавших на юг в поезде Мурманск — Адлер, обнаружили подозрение на кишечную инфекцию. Сообщается, что дети направлялись в летние лагеря Краснодарского края. В общей сложности в составе организованных групп ехали около 250 несовершеннолетних пассажиров. Следственный комитет по факту отравления детей возбудил уголовное дело по части 1 статьи 2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Прокуратура проводит проверку.

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