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Польский писатель пошел под суд за оскорбление президента

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Якуб Жульчик
Якуб Жульчик
Фото: страница Piotr Karoński на Facebook

Польского писателя Якуба Жульчика (Jakub Zulczyk) будут судить за оскорбление президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2020 году писатель назвал Дуду «дебилом» на своей странице в Twitter. В ответ прокуратура возбудила уголовное дело и передала обвинительное заключение в Окружной суд Варшавы. По сообщению агентства, судья отклонил ходатайство писателя о прекращении дела.

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На заседании по своему ходатайству Жульчик утверждал, что своими словами он не хотел оскорбить президента Польши. Он отметил, что хотел покритиковать главу государства за неосведомленность в электоральном процессе США. Его адвокат также обратил внимание, что писатель опубликовал свои слова в социальных сетях, а не стоял с этой надписью «перед президентским дворцом». Тем не менее, суд остался на стороне обвинения.

Дата первого слушания по делу еще не назначена. Предположительно оно состоится в конце октября ― начале ноября 2021 года. В случае, если Жульчика признают виновным в оскорблении президента Польши, ему будет грозить до трех лет лишения свободы.

О том, что на писателя заведено уголовное дело, стало известно в марте 2021 года. В 2020 году Дуда в Twitter по ошибке поздравил президента США Джо Байдена с успешной президентской кампанией, а не с победой на выборах, и указал, что ждет «номинацию Коллегии выборщиков». Писатель в комментариях упрекнул главу государства в непонимании американского электорального процесса и подчеркнул, что термина «номинация Коллегии выборщиков» не существует. «Джо Байден ― 46-й президент США. Анджей Дуда ― дебил», ― заключил он.

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